Диего Луна сообщил об окончании съемок 2-го сезона “Андора” Завершились съем...

Диего Луна сообщил об окончании съемок 2-го сезона “Андора”Завершились съемки “Андора: Сезон 2”, о чем сообщил сам исполнитель главной роли Диего Луна, написав в Instagram пост о завершении основной части производства и поблагодарив всех, кто работал над сериалом.