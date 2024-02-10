Диего Луна сообщил об окончании съемок 2-го сезона “Андора” Завершились съем...

Диего Луна сообщил об окончании съемок 2-го сезона “Андора”Завершились съемки “Андора: Сезон 2”, о чем сообщил сам исполнитель главной роли Диего Луна, написав в Instagram пост о завершении основной части производства и поблагодарив всех, кто работал над сериалом.
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