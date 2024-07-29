Трамп обвинил ОПЕК в снижении цен на нефть в надежде на победу Камалы Харрис

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп выдвинул обвинения странам ОПЕК (Организации государств — экспортёров нефти), что они якобы хотят снизить цены на нефть в надежде на то, что победит его конкурент от Демократической партии Камала Харрис.
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