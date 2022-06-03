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Владимир Путин назвал текущую ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

Владимир Путин назвал текущую ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

Президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета Безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза заявил, что ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой.

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