Владимир Путин назвал текущую ситуацию в мире сложной и труднопредсказуемой

Президент России Владимир Путин в обращении к сотрудникам аппарата и членам Совета Безопасности РФ по случаю 30-летия Совбеза заявил, что ситуация в мире остается сложной и труднопредсказуемой.
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