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США могут ввести новые санкции против Грузии, добиваясь смены ее курса

США могут ввести новые санкции против Грузии, добиваясь смены ее курса

В правительстве Соединённых Штатов рассматривают возможность ввести новые санкции против Грузии с расчетом на то, что Тбилиси в последующие месяцы изменит курс, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

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