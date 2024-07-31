США могут ввести новые санкции против Грузии, добиваясь смены ее курса

В правительстве Соединённых Штатов рассматривают возможность ввести новые санкции против Грузии с расчетом на то, что Тбилиси в последующие месяцы изменит курс, заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии