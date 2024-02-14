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Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности

Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности

Чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Волосожар ждет третьего ребенка. Спортсменка вместе со своим партнером в парном катании и по совместительству мужем Максимом Траньковым готовится стать многодетной семьей.

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