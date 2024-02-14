Олимпийская чемпионка Волосожар сообщила о третьей беременности

Чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Волосожар ждет третьего ребенка. Спортсменка вместе со своим партнером в парном катании и по совместительству мужем Максимом Траньковым готовится стать многодетной семьей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии