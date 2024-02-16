Лукашенко: задержаны украинцы, планировавшие диверсии в РФ и Белоруссии

ТАСС/БелТА Группа украинских диверсантов была задержана на границе Белоруссии и Украины. Она готовила диверсии в РФ и Белоруссии, сообщил белорусский президент Александр Лукашенко на общем собрании Белорусского республиканского союза потребительских обществ, его слова приводит Telegram-канал "Пул Первого".