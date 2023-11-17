В Госдуме предложили создать комнаты матери и ребёнка в общественных местах

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением инициировать создание комнат матери и ребёнка в общественных местах, а также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для них.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии