В Госдуме предложили создать комнаты матери и ребёнка в общественных местах

Депутаты Госдумы Яна Лантратова и Нина Останина обратились к главе Роспотребнадзора Анне Поповой с предложением инициировать создание комнат матери и ребёнка в общественных местах, а также закрепить единые санитарно-эпидемиологические требования для них.