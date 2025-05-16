Компания «Союз» начала строить в Ижевске новый завод по производству строительных лесов

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начали строить новый завод. Как сообщил в соцсетях глава Удмуртии Александр Бречалов, компания «Союз» запустила новый большой проект — завод по производству строительных лесов.
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