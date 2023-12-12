Главная ошибка марксизма

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Sergey Ivanov

Итак, еще одна новая старая попытка опровергнуть марксизм. Маркс с высоты своего гения снисходительно улыбается.... Автор сего опуса построил теорию, в точности повторяющую теории многочисленных гендеров. Наплодил «классов», которые по сути никакими классами не являются. Точно так же, как апологеты ЛГБТ наплодили десятки полов, которые по сути никаким биологическим и социальным полом не являются. На деле обществом движет только материальный интерес. Даже тогда, когда материальный интерес маскируется под национальный. Наконец, автор прямо противоречит сам себе, утверждая, что национальными обществами управляют национальные элиты. На деле всеми этими «элитами» движет тот самый материальный интерес. 70 лет Советской власти разные национальности вполне благополучно уживались друг с другом. Но появилась возможность присвоить чужую собственность- и сразу вспыхнули межнациональные конфликты! Притом кровавые! Все мы помним, как наши «братья таджики» убивали русских. Не отставали от них и чеченские братья. Каждый таджик или чеченец (и так 14 раз, по числу союзных республик) в глубине души осознавал: «Вот выгоню я своего соседа- русского- и его квартира мне достанется!». Ну, а национальные элиты просто оседлали этот чисто материальный интерес. И оседлали тоже из того самого материального интереса: Захватить собственность, оставшуюся от Советского строя- и присвоить себе прибавочную стоимость! Чеченцы, к примеру (клан Кадырова), присвоили себе нефть. Они с Россией не делятся и налогов не платят. Хотя не стесняются получать переводы из Москвы, за счет которых и кормятся. Тактично обошел стороной автор и то, что в мире существует множество многонациональных стран, и не только социалистических, в которых народы (часто весьма различные) живут вместе. США состоят из 50-ти штатов, каждый из которых имеет большую автономию- свою конституцию, свои законы, свою полицию.... Но не разваливаются только потому, что их в одно государство соединяет общая экономика. Канада состоит их двух частей: франкоязычного Квебека и англоязычной остальной части. Был референдум, на котором жители Квебека проголосовали против отделения от Канады! Франция состоит не только из франков- в ней есть масса провинций, где большинство жителей говорят на другом языке и исповедуют другую веру. Подобные примеры любой читатель приведет сам. Собственно, и сам СССР распался именно потому, что забуксовала экономика. До тех пор, пока она работала- желающих отделиться не было. Кроме, пожалуй, прибалтов, которых Советская власть слишком закормила и которые решили, что без России будут жить еще лучше. Кстати: Если уж говорить о национальных интересах, то они гораздо лучше были защищены в составе СССР. Сейчас, после его распада, начался процесс деградации этих нацменьшинств. Украинский язык все больше впитывает польский- и когда- нибудь польский заместит украинскую «мову». Казахстан переходит на латиницу. Прибалты быстрыми темпами теряют «титульное» население, а с ним и национальные языки вместе с национальной культурой. . Итак, Маркс снова оказался прав! И любые наскоки на него только делают его теорию только сильнее! Единственное, в чем его можно поправить- так это в том, что за последние 100 лет «прослойка» интеллигенции выросла в полноценный класс, от которого напрямую (и часто в большей степени, чем от рабочего класса), зависит функционирование экономики и степень развития производительных сил. Что же касается основного признака класса- то есть, его отношения к собственности на средства производства, то этот новый класс гораздо ближе к пролетариату, чем к буржуазии, поскольку он, как и пролетариат, продает свою способность к труду- то есть, продает свои знания и умение мыслить. Ну и самое омерзительное в этом опусе- то, что автор пытается протащить теорию Мальтуса об «изначально неполноценных расах». И от этого отчетливо попахивает фашизмом и газовыми камерами.