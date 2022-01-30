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Нападающий «Актобе» Скатов отправился в больницу после силового приема Граборенко

Защитник «Арлана» Роман Граборенко в гостевом матче против «Актобе», провел жесткий силовой прием на форварде хозяев Денисе Скатове.

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