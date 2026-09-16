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Царьград

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Подросток угнал LADA, чтобы успеть на похороны друга

Подросток угнал LADA, чтобы успеть на похороны друга

Мариинский городской суд вынес приговор несовершеннолетнему местному жителю, который угнал чужую машину.

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