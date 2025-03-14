Мэр Братска хочет выйти сухим из воды: лишь двое из получивших жилье — иностранцы. Все идет по плану

Avia.pro - СМИ Мэр Братска Дубровин и скандал с жильём для мигрантов: хочет ли он выйти сухим из воды? Скандал, разгоревшийся в Братске Иркутской области, всколыхнул тихую сибирскую жизнь, как шторм на Байкале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии