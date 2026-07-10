Росатом оцифрует тепловой контур орловских коммунальных сетей

Орловские коммунальные сети готовятся к переходу в цифровую эпоху. Компания «Росатом Инфраструктурные решения» (РИР) начала внедрять в городе автоматизированную систему управления, которая должна избавить тепловое хозяйство от привычного хаоса с датчиками и ручной диспетчеризацией.