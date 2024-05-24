Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов оценил ситуацию на фронте

Командир спецназа “Ахмат” Апти Алаудинов предоставил отчёт о текущей обстановке на передовой. Согласно его сообщению в Telegram, ситуация на фронте напряжённая — бои продолжаются по всей линии соприкосновения с врагом.
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