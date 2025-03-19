yel
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

yel

7 подписчиков

Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

В России запустили новую программу для ветеранов спецоперации

Участникам спецоперации и членам их семей помогут открыть свое дело. Как рассказала в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина, 17 марта стартовал проект «СВОй бизнес», в котором успешные предприниматели поделятся с ветеранами опытом создания и развития бизнеса.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх