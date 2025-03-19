В России запустили новую программу для ветеранов спецоперации

Участникам спецоперации и членам их семей помогут открыть свое дело. Как рассказала в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству, координатор федерального проекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфия Когогина, 17 марта стартовал проект «СВОй бизнес», в котором успешные предприниматели поделятся с ветеранами опытом создания и развития бизнеса.