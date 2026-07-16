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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Аналитик дала прогноз курса доллара на август

Аналитик дала прогноз курса доллара на август

На динамику рубля в последнем месяце лета традиционно влияют сезонные всплески спроса на валюту, изменение объемов экспортной выручки и действия регулятора Доллар может подорожать до 79–82 рублей в августе, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк для "Газеты.

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