Аналитик дала прогноз курса доллара на август

На динамику рубля в последнем месяце лета традиционно влияют сезонные всплески спроса на валюту, изменение объемов экспортной выручки и действия регулятора Доллар может подорожать до 79–82 рублей в августе, прогнозирует старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк для "Газеты.