Дубинский обратился к Дуде из-за решения Зеленского по "плану победы"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале посоветовал президенту Польши Анджею Дуде не обижаться из-за секретных материалов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского.
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