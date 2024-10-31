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Дубинский обратился к Дуде из-за решения Зеленского по "плану победы"

Дубинский обратился к Дуде из-за решения Зеленского по "плану победы"

Депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале посоветовал президенту Польши Анджею Дуде не обижаться из-за секретных материалов "плана победы" украинского президента Владимира Зеленского.

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