Представлены новый тизер-трейлер и постер мультсериала “Люди Икс '97” Marvel Studio...

Представлены новый тизер-трейлер и постер мультсериала “Люди Икс '97”Marvel Studios представила тизер нового мультсериала “Люди Икс ’97” (X-Men ’97), который стал продолжением культового анимационного шоу о мутантах, покорившего сердца зрителей в период с 1992 по 1997 год.