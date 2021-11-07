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Депутаты на ток-шоу: интересы каких избирателей они там отстаивают?

Депутаты на ток-шоу: интересы каких избирателей они там отстаивают?

автор - Красная жара Иногда в обед на работе получается посмотреть телевизор. Обычно смотрим новости на Первом канале.

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Vasily Golov
Е.Попов отстаивает интересы района Москвы.Жириновский однопартийцев.Он избирался по списку ЛДПР.
Сергей Лепехов
Все эти трёп-шоу существуют для отвлечения внимания народа от своих, российских проблем переключением внимания на проблемы зарубежные: что в США происходит, что на Украине происходит и т.п...
Юрий Баканов
Толпы бездельников - шоу мены хреновы.
Арсен Межлумов
Эти депутаты ничего же не могут, кроме как языком болтать и то, только в рамках дозволенного, тем более, что это хорошо оплачивается.
Виталий
Интересно, автор, сколько времени у вас на работе обед продолжается? "Время покажет" и "60 минут" по времени не укладываются в обеденный перерыв. Или у вас такая работа, свободного заполнения? Чем вы лучше депутатов? Трутни!
Valeriy Shershkov
хоть в этом иногда виден уровень депутата ... рупоры властьимущих
Anna Lomantz
Поражают общественные деятели на всех ток-шоу. Что они делают для общества,как попали на эту работу ,сколько получают за деятельность?
Регина Толстоброва
Достали все эти ток шоу, даже слушать не умеют друг друга, кричат. перебивают. один другого. Кто не нравится там, рот затыкают. Форменное безобразие, а в Думе спят. За что такие деньги платят.
Владимир Домнин
Так это и есть ток шоу, а не обсуждение проблем. Народу нравится.
Москвич
Эти "эксперты" ничего не решают, они только регулярно пудрят мозги тем, кто еще смотрит такие передачи.
Miner Markov
Да все эти ток-шоу уже для дебилов, умные уже не смотрят...
Владимир Ломакин
Автор предлагает и дальше скрывать от народа тех, кто уселся в депутатских креслах. Только на этих ток-шоу мы можем узнать депутатов, их позицию и мнение по происходящим событиям. То есть, на следующих выборах мы сможем таки выбирать не вслепую, как предлагает автор, а сознательно, имея представление о кандидатах. И очень неудачный пример с Жириком. Он на ток-шоу бывает чаще всех остальных, вместе взятых.
Галина Емельянова
Вы не о том, это про выборы, мы голосуем "за списки", а уж кто там протолкается в депутаты от нас уже не зависит. А то что многие известные всем люди и особенно депутаты подрабатывают на ток-шоу или на рекламе светятся так это им дополнительная "копеечка" к полумиллионной зарплате. Какой народ? Какая работа? Зарплата автоматом начисляется. Такое поведение не допустимо со званием "народный избранник".
Александр Симаков
О скольких депутатах из 450 депутатов Госдумы Вы можете узнать на ток-шоу и составить о них представление? И как мнение и позиция депутата по событиям на Украине или в США (российские проблемы на ток-шоу практически не обсуждаются) повлияет на Вас, как на избирателя? Сколько депутатов участвовали в дебатах по пенсионной реформе на каком либо теле-шоу? И как Вы можете выбирать "не в слепую", если половина депутатов проходит по партийным спискам и мы даже фамилии большинства из них не знаем?
Александр Симаков
Депутатов как приглашали на оплачиваемые ток-шоу, так будут приглашать. А они как бегали так и будут бегать. Участие в ток-шоу является уважительно причиной для депутата не присутствовать на пленарных заседания. Телеканалы приглашают представителей госдумы для повышения авторитета и рейтинга передачи. Даже если депутата оштрафуют (это предусмотрено законом, они сами его для себя принимали), то этот штраф легко перекрывается гонораром за участие в ток-шоу.
Veera Golub
Попов постоянно встречается со своими избирателями и решает насущные проблемы жителей! В своем ТГ он пишет об этом в ежедневном режиме. Для объективности следовало бы узнать о его работе, прежде чем критиковать.

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