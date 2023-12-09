В Республике Алтай 34 человека застряли в снежном плену на дороге

Жители села Кош-Агач на УАЗах попытались добраться до населённого пункта Джазатор.В Республике Алтай в пятницу, 8 декабря, 34 человека застряли на снежной дороге, вместе с взрослыми людьми пленниками непогоды оказались двое детей.
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