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В Республике Алтай 34 человека застряли в снежном плену на дороге

В Республике Алтай 34 человека застряли в снежном плену на дороге

Жители села Кош-Агач на УАЗах попытались добраться до населённого пункта Джазатор.В Республике Алтай в пятницу, 8 декабря, 34 человека застряли на снежной дороге, вместе с взрослыми людьми пленниками непогоды оказались двое детей.

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