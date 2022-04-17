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Один другого богаче: новосибирские сенаторы Карелин и Городецкий отчитались о доходах за год

Один другого богаче: новосибирские сенаторы Карелин и Городецкий отчитались о доходах за год

Декларации о доходах сенаторов опубликовали на сайте Совета Федерации. Новосибирскую область в верхней палате парламента представляют бывший губернатор Владимир Городецкий и трехкратный олимпийский чемпион и бывший депутат Госдумы Александр Карелин.

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