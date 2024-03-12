Собянин: Летевший к Москве беспилотник уничтожен в Раменском городском округе

ПВО успешно предотвратила попытку незаконного проникновения БПЛА Этим утром мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что атака беспилотного летательного аппарата была успешно отражена силами противовоздушной обороны в Раменском городском округе.
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