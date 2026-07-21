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Дмитрий Шнякин: «Нет у вас дофаминовой ямы после ЧМ? Как после каникул в школу вернулся. Как после выходных с любимой девушкой потные пары в универе. Как после вечеринки квартиру убирать»

Комментатор « Матч ТВ »  Дмитрий Шнякин высказался об эмоциях после завершения ЧМ-2026 . «Нет у вас глубокой дофаминовой ямы после ЧМ? Как после каникул в школу вернулся.

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