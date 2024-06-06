Политолог Кузник: Байден не примет предложение Путина о переговорах по Украине

Президент Соединённых Штатов Америки Джозеф Байден, скорее всего, не станет соглашаться с призывом своего коллеги из Российской Федерации Владимира Путина начать переговорный процесс по украинскому вопросу до завершения выборной гонки в Штатах.
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