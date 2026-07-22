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Пункт-А

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Астраханские росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание прохожему

Астраханские росгвардейцы пришли на помощь потерявшему сознание прохожему

Астраханская жара едва не обернулась печальными последствиями для 27-летнего местного жителя. Находясь на маршруте патрулирования по улице Белгородской, наряд вневедомственной охраны заметил обессиленного человека, лежавшего без движения в палисаднике.

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