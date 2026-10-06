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Царьград

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В колонию Прикамья не долетели 9 телефонов из пневмопушки

В колонию Прикамья не долетели 9 телефонов из пневмопушки

В исправительной колонии № 10 в поселке Всесвятская Чусовского района пресечена попытка переброса запрещенных предметов с помощью самодельной пневматической пушки.

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