К архангельской школе № 22 делают новый проезд

Об этом сообщает городская администрация.В ведомстве напомнили, что в 2021 году в школе были проведены капитальные работы, включающие укрепление балок на чердаке, ремонт систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и слаботочных сетей, а также обновление потолков, фасада и внутренних помещений.