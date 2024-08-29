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К архангельской школе № 22 делают новый проезд

К архангельской школе № 22 делают новый проезд

Об этом сообщает городская администрация.В ведомстве напомнили, что в 2021 году в школе были проведены капитальные работы, включающие укрепление балок на чердаке, ремонт систем водоснабжения и канализации, электроснабжения и слаботочных сетей, а также обновление потолков, фасада и внутренних помещений.

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