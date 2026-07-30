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«Я уходил, а она рожала»: почему магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев оставил первую супругу накануне рождения дочери

«Я уходил, а она рожала»: почему магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев оставил первую супругу накануне рождения дочери

В интеллектуальном клубе «Что? Где? Когда?» Максима Поташева всегда считали человеком безупречной логики и холодного расчета.

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