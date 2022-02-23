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Пруцев: «Спартак» – новый уровень в моей карьере. Попал к игрокам высочайшего уровня

21-летний полузащитник московского «Спартака» Данил Пруцев поделился эмоциями от перехода в состав красно-белых и первых тренировках под руководством главного тренера Паоло Ваноли.

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