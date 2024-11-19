Жене Бари Алибасова пришлось его откачивать после похорон ненавистного ему Левкина

Жена продюсер Бари Алибасов думает, что он помрет следующим. Сегодня в прямом эфире канала «Россия» Андрей Малахов сообщил, что его редакцию на телефон позвонила жена Бари Алибасова и сообщила о том, что продюсер находится в очень плохом состоянии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии