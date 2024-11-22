В ближайшее время курсовая волатильность в России может быть высокой

Глобальный рынок в четверг показывал преимущественно позитивную динамику. Инвесторы отыгрывали отчетности отдельных американских компаний, данные, показавшие рост продаж на вторичном рынке жилья США максимальными с февраля темпами, и геополитические события, оказавшие поддержку защитным активам.
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