Сугробы во дворе и гололед у подъезда: кто уберет и как этого добиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 фев – РИА Новости Крым. За содержание придомовой территории, в том числе очистку от снега и льда, по закону отвечает управляющая организация – ТСЖ, ТСН или жилищно-строительный кооператив, информация о котором должна быть размещена в каждом подъезде многоквартирного дома.