Михаил Задорнов: "Русские варвары"

ЗанозаПолитикаМихаил Задорнов: "Русские варвары" Далее - от лица дяди Миши.Мне прислали замечательную статью – отрывок из книги Дмитрия Ребякова «Почему мы так живём».Вернуться к статье117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНННадежда НикитинаЗдорово, Задорный.АлинаТатьяна РамкуловаТот случай, когда юмор "не в бровь, а в глаз"!абрам вербинПечально по сути.БОБорис ОсиповLora НекрасоваКак нам не хватает сейчас Михаила Задорнова. Жаль, что он ушёл так рано.GooDwinЯ думаю, что он не сам ушёл. Помогли ...лариса ищенкоГений во всем...Очень жаль, что так рано ушел... Светлая памятьАдольф ПешковУмница!! Он к концу жизни убедился в том, что в России ничего хорошего не будет только потому, что ею управляют торгаши. Даже царь запрещал набирать на госслужбу торгашей потому,что у них никогда не будет других забот кроме собственной прибыли. А вся Россия - торгаши. Никто ничего не произвёл, а только теперь торгуют всеми богатствами. У Потанина уже начинают разрушаться основные фонды. А зачем они ему? Скоро и домны начнут падать, а зачем они мордашову, лисину ?Елена игрикНет, ну о Михаиле Николаевиче ничего, кроме правды! Низкий ему поклон.Ирина Чещиназамечательно прекрасно ))))))))))))) Очень люблю Задорнова! Всегда не в бровь, а в глаз. Жаль,что теперь его нет....Комментировать
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