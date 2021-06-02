Заноза

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Михаил Задорнов: "Русские варвары"

Михаил Задорнов: "Русские варвары"

Далее - от лица дяди Миши.Мне прислали замечательную статью – отрывок из книги Дмитрия Ребякова «Почему мы так живём».

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117
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Надежда Никитина
Здорово, Задорный.
Алина
Татьяна Рамкулова
Тот случай, когда юмор "не в бровь, а в глаз"!
абрам вербин
Печально по сути.
Борис Осипов
Lora Некрасова
Как нам не хватает сейчас Михаила Задорнова. Жаль, что он ушёл так рано.
GooDwin
Я думаю, что он не сам ушёл. Помогли ...
лариса ищенко
Гений во всем...Очень жаль, что так рано ушел... Светлая память
Адольф Пешков
Умница!! Он к концу жизни убедился в том, что в России ничего хорошего не будет только потому, что ею управляют торгаши. Даже царь запрещал набирать на госслужбу торгашей потому,что у них никогда не будет других забот кроме собственной прибыли. А вся Россия - торгаши. Никто ничего не произвёл, а только теперь торгуют всеми богатствами. У Потанина уже начинают разрушаться основные фонды. А зачем они ему? Скоро и домны начнут падать, а зачем они мордашову, лисину ?
Елена игрик
Нет, ну о Михаиле Николаевиче ничего, кроме правды! Низкий ему поклон.
Ирина Чещина
замечательно прекрасно ))))))))))))) Очень люблю Задорнова! Всегда не в бровь, а в глаз. Жаль,что теперь его нет....

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