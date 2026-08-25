НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Директор ЦСКА о переходе Хайруллина из СКА: «Было сложно. Он ставит перед собой задачу – борьба за Кубок Гагарина. Из‑за этого выбор был сделан в нашу пользу»

Спортивный директор  ЦСКА   Денис Денисов заявил, что подписать контракт с нападающим  Маратом Хайруллиным  было тяжело.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии