Зачем нам Госдума

Политика как она естьПолитикаЗачем нам Госдума Тут у меня некоторые умные и развитые друзья по виртуальному пространству заявили, что голосовать не пойдут.Вернуться к статье277НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛеший ДремучийВопрос на понимание: прохиндеи известной придворной партии много лет обслуживают воровскую блатную систему верхних жуликов и чинодралов - чем они лучше тех, кого клеймит в этом опусе автор?Александр Иноземцев:-) Судя по Вашему вопросу, Вы НЕ ПОНЯЛИ, о чём идёт речь в статье... 😉 ---------- Вкратце... ---------- Из статьи (дословно): "Вы скажете - в ЕР тоже хватало своих маргиналов. И не только у них. Достаточно вспомнить известную сладкую парочку - союз единоросски и коммуниста. Но ведь за них на выборах в Госдуму не Путин к бюллетенях галочку ставил. Что же избиратели не попробовали позадавать неудобные вопросы, покопаться в прошлом - на встречах с кандидатами? Посмотрели на фотки и успокоились. По своим делам пошли. Или вообще никуда не дошли. Понравились просто так. Визуально. Даже представить себе не могли, чем оно обернется. А думать кто за них будет? Пушкин? Или Путин?".Леший ДремучийСпасибо за Вашу заботу. Жаль только, что сарказм Вам не знаком. :)Александр Иноземцев"...Спасибо за Вашу заботу". На ЗДОРОВЬЕ!😉 --- "...Жаль только, что сарказм Вам не знаком". Ух, ты! А что такое САРКАЗМ (в Вашем понимании)?😉 ---------- Сарка́зм ---------- Один из видов сатирического изобличения, язвительная насмешка, высшая степень иронии, основанная не только на усиленном контрасте подразумеваемого и выражаемого, но и на немедленном намеренном обнажении подразумеваемого.Леший ДремучийБыстро учитесь - молодец. :)Александр ИноземцевУвы, но Вы не ответили на ВОПРОС 😉Валера ЮшковНадо вернуть социализм. Долой прихватизаторов.Геннадий ВеретенниковОпять? До основания, а затем?Сергей Федосеев...старуха КЛИО по-прежнему крутит спираль... где то витки больше, где то меньше... а суть одна....Валера ЮшковНо, им можно, а нам незя?Василий ШафрановНу вы походу предпочитаете дальнейшее ограбление и обирание народа?Григорий Давидян"В этом году ушел из жизни мой сосед по даче Саша Роговер. Онкологию нашли, когда заболел ковидом. Да и возраст...Гораздо старше Шевченко. Он был простым рабочим в депо Раменское. И очень дорожил своим местом." Так, может быть, ему пенсии не хватало? Да даже если и хватало - пенсия заработана, и не дело государства влезать в его дела, хочет - работает, не хочет - водку жрёт. Пенсионное ограбление просто не оставило людям право выбора. Большинство и так не собирались на пенсию в 60, а пенсия рассматривалась приятным ЗАРАБОТАННЫМ бонусом. В итоге, каждого ограбили примерно на миллион рублей. И ни кто не собирается это компенсировать. Не говоря уже о том, что до 65 лет можно дожить работая только языком.Villi sherbakНу Гриш Давидянов хер ограбишь. Знаю Вас прекрасно. Вы и при советской власти с полным кошельком бабок ходили, работая в торговле и других хлебных местах. А когда пришел капитализм то Вы тут же с головой окунулись в этот бизнес. Так получилось что мне по работе пришлось общаться с многими армянами и к сожалению мне попался только один, для которого на первом месте была работа руками и не на хлебной должности. А все остальные как всегда при делах. Так что ныть тебе Гриша о предстоящей пенсии не стоит, так как ты ее и не пытался заработать.Григорий ДавидянДурачок ты из сбербанка. Не обобщай. Я лично к торговле не имею никакого отношения. Работаю сторожем.БВБорис ВыдринБольшинству нашего населения за период 30-летней власти ельциноидов откровенно ясной стала перспектива страны и народа при продолжении власти ПП ЕР: "если вы пойдёте в этом сентябре на выборы, то должны понимать, что голосуя за этих хороших и порядочных людей, на самом деле будете голосовать не за них. Эти люди, если попадут в Госдуму, в заксобрания, будут там подчиняться партийной дисциплине, никуда они от этого не денутся. Будут отдавать их голоса за экономическое удушение России, за запретительно высокую ставку кредита, за уничтожение социальной сферы руками наших господ из правительства и ГД, за безграмотность российских детей, за подавление честного бизнеса... Вы будете голосовать за уничтожение России и самих себя, потомков, голосуя за приятных и достойных людей из ЕР, потому что они - ширма, манекены, декорация. А за ними кроется та самая партия, которая уже тридцать лет грабит Россию, пьёт кровь из нашей страны, отнимает наши права, отнимает у наших детей будущее, глумится над нашим прошлым. Играться в выборы с его организаторами все равно, что играть с шулером в карты. Поиграть, конечно, можно, но выиграть - никогда. Надо быть полным идиотом, чтобы садиться играть с шулером, знать, что перед тобой шулер, знать, что карты у него крапленые, и при этом надеяться выиграть. Для всех русских дураков, называющихся электоратом, людьми голосующими, до сих пор не усвоивших, что выборы -это явление настоящей диктатуры, над всеми избирательными участками надо писать пятиаршинными буквами: "Оставь надежду, всяк сюда входящий". До тех пор, пока русские люди этого не осознают и каждые новые выборы будут встречать с дурацким неиссякаемым энтузиазмом, - теперь-де ученые, выберем кого надо, - по-прежнему будем лицезреть во власти одних и тех же представителей, с ужасом наблюдая, как источается от такой власти русская нация, истощается на глазах былая держава. Так называемые "избирательные технологии", - манипуляция общественным сознанием, зомбирование избирателей, - технологии, которые дают более 35 процентов голосов, целиком основаны на владении средствами массовой информации, в первую очередь, телевидением, которое давно уже стало их монополией, монополией гусинских, березовских, абрамовичей, чубайсов, менделей... Кто владеет телевидением, тот владеет общественным мнением, кто формирует общественное мнение, тот формирует результаты любого голосования. И потому " демократические, свободные, всеобщие, прямые, тайные и равные" выборы есть реальность диктатуры названных, диктатуры их капитала, сколоченного из преступно присвоенного русского богатства, именно русского богатства, потому что ни один из них не вспоминается рядом с Ермаком, Поярковым, Ремезовым, Дежневым, Хабаровым, Лаптевыми, Крашенинниковым, Арсеньевым.... Но осознание всего трагизма происходящего в России, умышленно творимого убийства русского народа до сих пор не вызрело в русских людях. Холод, голод, нищета, болезни, безработица, безысходность свели и сводят в могилу миллионы, а общество от страха и бездействия кудахчет: "Лишь бы не было войны". Да какого рожна, какой еще войны нам бояться, если мы сегодня и экономически, и физически теряем больше, чем в любую другую войну. Россия потеряла целые отрасли, фундаментальные для промышленности и обороны страны, - металлургическую, авиационную, машиностроительную, станкостроительную, электронную...Villi sherbakБоря это ты где узнал что Россия потеряла так много Зайди на сайт Сделаноунас и там своими глазами увидишь и прочтешь что она на нынешнем этапе имеет. В том числе и в тех отраслях которые ты перечислил. Там архив приличный лет за 8 прошедших лет. Ну а что касается электронной промышленности в СССР то ее по сути и не было на том уровне, который был в загнивающих капстранах. А мы еще в 1982-84 годах производили тяжеленые табуляторы и перфоратоы, а телетайпы для передачи данных покупали в ГДР. И это за 2 года до начала перестройки. А в это время на западе на полную мощность производились уже компьютеры. Так что не надо здесь ла ла ла.МЕМихаил ЕОднако ж, у меня на складе из электротехнической продукции даже такая элементарная вещь как пускатель (т.е. контактор) была представлена только Украиной и Китаем. России не помню, разве что СССР из разряда б/у. Про отечественные транзисторы, вообще не говорю: 84-86 годы из "красной книги" еще временами в продаже встречаются. А ведь что-то из деталей еще в 90-е было.Александр ЛагуткинПриехали! Всё хором накрываемся простынями и ползем на кладбище... Что же дальше то так "страдать"... Ну или снова выкапываем незабвенного ЕБН-утого и он нас всех опять "осчастливит"с помощью Бориса Выдрина. Как часто люди своей фамилии соответствуют!Александр ЛагуткинА что вы хотели после полного уничтожения советской промышленности в 90-е годы. К 2000-му почти 80 процентов заводов и фабрик были закрыты, разворованы или прибраны мошенниками.МЕМихаил ЕВ 90-х многие еще на "ИВЛ" пребывали, полная ликвидация это - 2000-е.ИванНАМ НЕзачем. ИМ- исполнительной власти- НУЖНА, как демократическая ширмаЮФюра федуловНаши Дума и Заксобрание плоды государственного бездумья. Пора возвращаться к системе Советов.Николай ЧиляковУ автора явные нелады самой с собой... Нет единства взглядов да и, видимо, душевного равновесия. То автор клеймит депутатов и самаю Госдуму как сборище бездельников и захребетников, то разводит мутную теорию по поводу повышения пенсионного возраста, по сути защищая это людоедство... Автор, определитесь уже в своих взглядах! Не елозьте Вы туда-сюда - и нашим и вашим, не смычкуйте! Не подтасовывайте, не притягивайте за уши факты! Будьде честны перед своей человеческой совестью (если она у Вас, конечно, есть)! Была бы по -человечески понятна Ваша позиция, если бы Вы прямо заявили: "Поднятие пенсионного возраста - злодейская акция против несчастных стариков! ".Владимир ЛисуковДавно пора прикрыть такую кормушку для бездарностей, выскочек, тунеядцев и воров, как Дума. От неё гражданам много вреда, а польза мизерная.Андрей БалашовСколько недовольных, а никто не отозвал ни одного депутата... Даже мамульку говорящей лошади....МЕМихаил ЕКак вы представляете отзыв целой партии, при пропорциональной системе? Для этого они, при вступлении в должность, должны всеми представленными фракциями выходить в ближайший лесок, и копать ров. Так, на всякий случай.Александр ЧетвериковВолодин гордо заявил, что принято (2020?) более трёх тысяч законов, т. е. они не дармоеды, а делают законы под себя. От такого количества, в т. ч. пенсионный, нам лучше и легче стало жить? А их бюджет почти триллион? Путину проще всего упразднить бездумную Думу и взять нормальных 3-5 юристов. А законы должны быть точными и не в ин-тересах своры судей, прокуратуры, приставов, МВД и прочих "право охранителей", а народа.Комментировать
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