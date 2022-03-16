«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе. У команды 7 игроков в списке травмированных

«Вегас» проиграл 5 матчей подряд и 10 из 14 – с Айкелом в составе. Сегодня «Голден Найтс» проиграли «Виннипегу» (3:7) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
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