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SPLETNIK

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"Посмотрите лучше на себя". Луис Сквиччиарини ответил на критику благотворительного фонда Лерчек

"Посмотрите лучше на себя". Луис Сквиччиарини ответил на критику благотворительного фонда Лерчек

38-летний избранник блогерши Валерии Чекалиной Луис Сквиччиарини ответил на критику её благотворительного фонда "Вера с Лерой", об открытии которого стало известно вчера.

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