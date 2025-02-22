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В Татарстане в рамках подготовки к весенне-полевым работам отремонтировано 88% тракторов, 93% сеялок, 82% посевных комплексов, 92% почвообрабатывающих агрегатов

О подготовке техники к весенне-полевым работам, накоплении удобрений, а также о состоянии озимых культур доложил сегодня на совещании в Доме Правительства Татарстана первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

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