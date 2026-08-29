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В США призвали своих граждан не посещать Украину из-за «общественных беспорядков»

В США призвали своих граждан не посещать Украину из-за «общественных беспорядков»

Государственный департамент США призвал американцев воздержаться от посещения Украины в связи с риском «общественных беспорядков», говорится на сайте ведомства.

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