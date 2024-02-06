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Журналист Херш: В ФРГ царит хаос с момента подрыва «Северных потоков»

Журналист Херш: В ФРГ царит хаос с момента подрыва «Северных потоков»

Журналист из Соединённых Штатов Америки Сеймур Херш обратил внимание на то, что Федеративная Республика Германия не может выйти из хаотической катастрофы в политике и экономике после подрывов газовых трубопроводов «Северный поток».

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Комментарии
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Валентин Новопашин
Германий теперь будет очень сложно выйти с этого положения, сами виноваты в подрыве Северного патока . Что связались с этими янками они чужими руками всё хорошое превратят в Г - но … А Шольц парень посто плохо в людях разбирается, где та дал себя Лохом сделать а теперь немцы будут страдать и  за его мягко теласти….. На пенсию ему прара в месте с Байданом ( Чучелом )…….
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