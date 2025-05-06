«Борьба за правду продолжится. И мы в ней не уступим»

Приезд большого числа мировых лидеров на торжества в Москву показывает бесперспективность русофобской стратегии Запада, а также поражение политики изоляции нашей страны, заявила в интервью «Известиям» председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии