Акции "Сбербанка" и "Аэрофлота" тянут российский рынок вверх

Российский рынок открыл торги во вторник, 28 марта, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,59% до 2454,97 пункта, индекс РТС прибавил 0,81% до 1010,01 пункта.
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