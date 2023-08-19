"Это ваши проблемы": США неожиданно отказались от Украины

США не имеют военных средств в Черном море для помощи Украине с вывозом зерна ВСУ Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 15 августа, заявила, что Соединенные Штаты в Черном море не располагают военными возможностями для помощи Украине в вывозе зерна, – сообщают СМИ.