Театр абсурда

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"Это ваши проблемы": США неожиданно отказались от Украины

"Это ваши проблемы": США неожиданно отказались от Украины

США не имеют военных средств в Черном море для помощи Украине с вывозом зерна ВСУ Заместитель официального представителя министерства обороны США Сабрина Сингх на брифинге во вторник, 15 августа, заявила, что Соединенные Штаты в Черном море не располагают военными возможностями для помощи Украине в вывозе зерна, – сообщают СМИ.

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Комментарии
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ВП
Валерий Полуянов
А почемубы и не идти на флот сша в черном море? И просто потопить его. Просто отключмть связь и утопить. Блин, сам утонул.
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7 час.
Tamara Goncharuk
Хохлы вместе с зерном возят противотанковые мины. Хрен им, а не зерновую сделку.
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7 час.
TG
Tamara Goncharuk
Это почему же не идти? Смелость города берёт, пример тому КНДР.
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7 час.

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