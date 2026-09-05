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Путин отметил успехи ВС РФ на спецоперации на переговорах с Уиткоффом и Кушнером

Путин отметил успехи ВС РФ на спецоперации на переговорах с Уиткоффом и Кушнером

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков В ходе переговоров президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером были отмечены успехи российских войск в зоне проведения специальной военной операции.

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