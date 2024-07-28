За первое полугодие чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ выросла более, чем на 20% Она составила 412,816 млрд рублей.
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За первое полугодие чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ выросла более, чем на 20% Она составила 412,816 млрд рублей.
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