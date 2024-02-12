Подземный пассажирский терминал построят на ЖД станции «Митьково»

Новая платформа и подземный терминал для пассажиров построят на железнодорожной станции «Митьково», сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
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