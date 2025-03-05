Власти Китая рассказали о приоритетах в экономике в 2025 году

Китай продолжит предпринимать шаги по увеличению потребления, повышению эффективности инвестиций и расширению внутреннего спроса в качестве основных экономических приоритетов в этом году, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян в отчете о работе правительства, представленном 5 марта в парламенте страны, сообщает издание Yicai.