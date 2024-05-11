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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

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Два спектакля в один день

Два спектакля в один день! 15 мая в РДК " Победа" Волгоградский театр юного зрителя представит на суд новоаннинского зрителя: ✅️В 13:00 сказку "Королевская корова" - Л.

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