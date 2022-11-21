Астрономы рассмотрели кольцо пыли в центре Ока Саурона

Галактика NGC 4151 находится сравнительно недалеко от Млечного Пути и во многом на него похожа. Это спиральная галактика с перемычкой и сверхмассивной черной дырой в активном центре, который благодаря его внешнему виду иногда называют Оком Саурона.
Галактика NGC 4151 находится сравнительно недалеко от Млечного Пути и во многом на него похожа. Это спиральная галактика с перемычкой и сверхмассивной черной дырой в активном центре, который благодаря его внешнему виду иногда называют Оком Саурона.
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