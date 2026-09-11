Украинский историк Марта Гавришко поделилась мнением, касающимся декларации о партнерстве между главой киевского режима Владимиром Зеленским и премьер-министром Канады Марком Карни.
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